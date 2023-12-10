AFAD’ın 10 Bin TL’lik Destek Ödemesi Tartışma Yarattı: Hatay’da Deprem Mağduru Vatandaş, KDK’ya Başvurdu

Hatay’da 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen bir vatandaş, AFAD’ın verdiği 10 bin TL’lik hane başı destek ödemesinin kendisine değil, evinde misafir olarak kalan yakınına yapıldığını öne sürdü. Bu duruma itiraz eden vatandaş, söz konusu destekten yararlanmak için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. KDK, başvurucunun haklı olduğunu belirterek, AFAD’a tavsiye kararı verdi.

Depremde 11 İl Yıkıldı, 50 Bin Kişi Hayatını Kaybetti

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, 11 ili etkiledi. Depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı ya da hasar gördü. AFAD, depremzedelere yardım ulaştırmak için seferber oldu. AFAD, depremden zarar gören her hane için 10 bin TL’lik nakdi destek ödemesi yapacağını duyurdu.

Destek Ödemesi Yakınına Yapıldı

Hatay’da depremden etkilenen bir vatandaş, AFAD’ın verdiği 10 bin TL’lik hane başı destek ödemesinin, Haziran 2022’de kendi hanesine kaydı yapılan ve bir süre sonra evden ayrılan yakınına verildiğini belirterek, söz konusu destekten yararlanmak için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu. Vatandaş, deprem tarihinde ödeme yapılan kişi ile aynı hanede ikamet etmediğini, kendisinin deprem mağduru olduğunu ve destek ödemesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

KDK’dan AFAD’a Tavsiye Kararı

Başvuruyu inceleyen KDK, 10 bin TL hane başı destek ödemesinin her konut için konutta adres kaydı bulunan vatandaşlardan yaşı en büyük kişiye yapıldığını tespit etti. KDK, aynı adreste kaydı bulunan vatandaşların fiilen aynı hanede bulunmadıkları itirazlarının değerlendirilmeye alınması gerektiğine karar verdi. KDK, başvurucunun hane başı destek ödemesi talebinin, deprem tarihinde ödeme yapılan kişi ile aynı hanede ikamet edip etmediği konusunda yapılacak inceleme sonucuna göre, yeniden değerlendirilmesi için AFAD’a tavsiye kararı verdi.