AFAD, Suriyeliler için 116 Bin Briket Ev Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Suriye'de bugüne kadar 116 bin briket evin yapımının AFAD tarafından koordine edildiğini açıkladı.

Sivil Toplum ile İş Birliği

Yerlikaya, bu projede ulusal sivil toplum kuruluşları ve diğer destekleyici grupların önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bu iş birliği sayesinde Suriyelilerin ülkesine dönüş süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

AFAD’ın Rolü

AFAD'ın koordinesinde gerçekleştirilen bu projeler, Suriyelilerin güvenli bir şekilde yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlama amacı güdüyor. Briket evlerin yapımının arka planında, ihtiyacı olan topluluklara destek olma vizyonu bulunuyor.