AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye 100 Bin Ton Üzeri İnsani Yardımı Değerlendirdi

AFAD ve Türk Kızılay, Gazze'ye İnsani Yardım Faaliyetlerini Değerlendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay, Gazze başta olmak üzere yürütülen uluslararası insani yardım faaliyetlerini masaya yatırdı.

Toplantı ve katılımcılar

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre toplantıya AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile AFAD ve Türk Kızılay yetkilileri katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen yardım çalışmalarının değerlendirmesi yapıldı.

Ulaşım ve miktar verileri

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde ve 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne kadar yürütülen çalışmalarda, Milli Savunma Bakanlığının destekleriyle 14 uçak ve AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 16 gemiyle toplamda 100 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesinin Türkiye'den Gazze'ye ulaştırıldığı bildirildi.

Hazırlık, işbirliği ve alınan kararlar

Toplantıda, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından insani yardımların artarak devam ettirilmesine yönelik hazırlıkların yapıldığı vurgulandı. AFAD'ın bugüne kadar olduğu gibi devletin ilgili kurumlarıyla ve Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim, işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etmeye devam edeceği ifade edildi.

Diğer değerlendirmeler

Ayrıca toplantıda diğer uluslararası insani yardım faaliyetleri, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kızılay'ın Afet Beslenme Grubu olarak afet yönetiminde yürüttüğü hizmetler ve ilgili çeşitli hususlarda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu; muhtelif kararlar alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay, Gazze başta olmak üzere uluslararası insani yardım faaliyetlerini değerlendirdi. AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağda), Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (solda) ile AFAD ve Türk Kızılay yetkililerinin katıldığı toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.