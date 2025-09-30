AfD'li Krah'ın eski çalışanı Jian G.'ye casusluktan 4 yıl 9 ay hapis

AfD'li Krah'ın eski çalışanı casusluktan hüküm giydi

Dresden'de görülen davada karar açıklandı

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekili Maximilian Krah'ın eski çalışanı Jian G., Çin için casusluk yapmak suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, davanın görüldüğü Dresden Yüksek Bölge Mahkemesi'nde açıklandı.

İddianamede, Jian G.'nin 2019-2024 yılları arasında Krah'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki eski ofisinde çalışan olarak bazı gizli bilgileri topladığı ve bu bilgileri Çin makamlarına ilettiği öne sürüldü. Mahkeme, bu iddialar doğrultusunda hüküm verdi.

Geçen haftaki duruşmada Jian G., "Çin istihbarat teşkilatında çalışmadım ve masumum." ifadelerini kullandı; savunma avukatı ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat talep etmişti.

Davalarda adı geçen diğer şüpheli Yaqi X de yargılandı. Yaqi X duruşmada bilgi aktardığını itiraf etti ancak casusluk faaliyetlerinden haberi olmadığını belirtti. Mahkeme, Yaqi X'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi.