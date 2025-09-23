Afganistan: Bagram Üssü Trump'ın Talebine Rağmen Devredilmeyecek

Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü'nün devredilmesine dair çağrılarını kesin bir dille reddetti. Geçici hükümet yetkilileri, üssün ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu ve hiçbir koşulda pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

Hükümetten sert yanıt

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan geçici hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid, Trump'ın 'Bagram Hava Üssü'nün ABD'ye geri verilmemesi halinde kötü şeyler olacak' şeklindeki tehdidine tepki gösterdi. Mücahid, Bagram'ın ülke topraklarının bir parçası olduğunu ve yabancı güçlerin kontrolüne asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Mücahid, ABD ile yürütülen görüşmelerin kapsamına ilişkin ise şunları kaydetti: 'Görüşmeler sadece mahkum takası, diplomatik ilişkiler ve ekonomik yatırımlar üzerine; Bagram hiçbir şekilde gündeme gelmedi.'

Geçici hükümet yetkilisi ayrıca, 'Bagram ne Çin'e ne ABD'ye ne de başka bir güce ait olabilir. Bizim için diğer topraklarımızdan farkı yoktur.' ifadeleriyle ülkenin dış politika yapısına ilişkin tutumunu tekrarladı ve Afganistan'ın büyük güçlerin çekişme sahası olmayacağını vurguladı.

Trump'ın açıklamaları ve gerekçesi

Donald Trump, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, Bagram'ın ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'deki müdahalesinden sonra ülkede kullanılan en büyük askeri üs olduğunu belirterek üssü geri almak istediklerini söylemişti. Trump, 'Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması.' ifadelerini kullanmıştı.

20 Eylül'de ise Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında yeniden, 'Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak.' şeklinde uyarıda bulunmuştu.

Çekilme süreci

Hatırlanacağı üzere Joe Biden yönetiminin tamamladığını açıkladığı çekilme süreci kapsamında, 31 Ağustos 2021'de ABD askerleri Afganistan'dan çekilmişti. Bu süreç, geride yüzlerce ABD vatandaşının, milyonlarca dolarlık ekipmanın, silahın ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ın bırakıldığı tartışmalarına neden olmuştu.

Afganistan yönetimi, ABD ile iyi ilişkiler kurmaya açık olduklarını ancak Washington'un yaklaşımının bu süreçte belirleyici olacağını belirterek 'Akılcılığa, diplomasiye ve ekonomik işbirliğine önem verdikleri takdirde iyi ilişkiler geliştirmeye hazırız.' değerlendirmesini yaptı.