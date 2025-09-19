Afganistan'dan Trump'ın Bagram Üssü Açıklamasına Yanıt: 'ABD Askeri Olmadan Ortak Çıkar'

Afganistan'dan Trump'ın Bagram Açıklamasına Yanıt

Dışişleri'nden yanıt

Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü'nü geri alma açıklamasına karşılık, Washington ile ABD askerleri olmadan ortak çıkar temelinde ilişki kurulması gerektiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Zakir Celali, ABD merkezli X platformundaki paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde, "Afganistan ile ABD'nin birbirleriyle etkileşime ihtiyaçları var ve karşılıklı saygı ile ortak çıkarlara dayalı ekonomik ve siyasi ilişkiler kurabilirler ancak ABD'nin Afganistan'ın herhangi bir bölgesinde askeri varlık bulundurmasına gerek olmadan." ifadelerini kullandı.

Celali, Afgan halkının tarih boyunca hiçbir ülkenin askeri varlığını kabul etmediğine dikkati çekerek, bu hususun Başkan Trump'ın ilk döneminde Şubat 2020'de Washington yönetiminin Taliban ile imzaladığı Doha Anlaşması'nda yer aldığını hatırlattı.

Trump'ın Bagram planı

Donald Trump, İngiltere ziyareti sırasında Başbakan Keir Starmer ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından konuşlandıkları en büyük askeri üs olan Bagram'ı geri almak istediklerini söylemişti.

Trump, üsle ilgili olarak "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de "Çin'in üssü işgal ettiğini" ileri süren Trump'ın iddialarını Taliban reddetmiş; Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid üssün Çin'in değil Afganistan'ın kontrolünde olduğunu belirtmişti.

Doha Anlaşması ve çekilme

Başkan Trump'ın ilk döneminde, Şubat 2020'de Washington yönetimi Taliban ile Doha Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmada çeşitli güvenlik konularının yanı sıra NATO güçlerinin Afganistan'ı tamamen terk etmesi öngörülüyordu.

Bu kapsamda temmuzda Bagram Hava Üssü boşaltılmış, son ABD askeri 30 Ağustos 2021 gecesi Afganistan'dan ayrılmış ve 20 yıllık işgal sona ermişti.

Taliban, her yıl 15 Ağustos'ta üste ABD'den kalan askeri araç ve helikopterlerle askeri geçit törenleri düzenleyerek "zafer" gösterisi yapıyor.