Afganistan Geçici Hükümeti, 14 Diplomatik Misyonunu Tanımadı

Afganistan Geçici Hükümetinden Önemli Açıklama

Afganistan'ın geçici yönetimi, Avrupa'da bulunan 14 diplomatik misyonunu tanımadığını duyurdu. Bu kapsamda, bu temsilciliklerde gerçekleştirilen diplomatik ve konsolosluk işlemlerinin hükümet tarafından kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Afgan Vatandaşlarına Yönelik Uyarı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışındaki Afgan vatandaşlarına yönelik önemli bilgiler verildi. Açıklamada, bağımsız işlemler gerçekleştiren 14 büyükelçilik ve konsolosluk ile merkezi yönetimin işbirliği yapmadığı belirtilirken, bu durumun Afgan vatandaşlarının belgelerini ve işlemlerini olumsuz etkilediği vurgulandı. Afgan misyonlarının işlevselliği sorgulanıyor

Kabil yönetimi, Londra, Berlin, Bonn, Belçika, İsviçre, Avusturya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Polonya, İsveç, Norveç, Kanada ve Avustralya'daki misyonlara defalarca işbirliği çağrısında bulundu. Ancak bu temsilcilikler merkezi yönetimle bir bağlantı kurmadıkları için, buralardaki işlemler Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmayacak.

Yönetim Değişikliği ve İkisizlik Sorunu

2021 yılının 15 Ağustos'unda gerçekleşen yönetim değişikliği ile bazı ülkeler, yeni Afgan yönetimine ait temsilcileri kabul etmedi. Bu durum, önceki yönetimden atanan diplomatların iş başında kalmasını sağlarken, merkezi yönetimle dış temsilcilikler arasında bir ikilik örneği yaşandı.

Afgan vatandaşlarına, konsolosluk işlemleri için diğer ülkelerdeki Afgan misyonlarını ziyaret etmeleri önerildi.