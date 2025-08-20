Afganistan, Pakistan ve Çin Kabil'de Üçlü İşbirliğini Görüştü

6. Üçlü Toplantı siyasi, bölgesel ve ekonomik gündemleri ele aldı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, siyasi, bölgesel ve ekonomik işbirliğinin değerlendirildiği üçlü toplantıda bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, toplantının Kabil'de gerçekleştiği ve görüşmelerin sosyal medya platformu X üzerinden duyurulduğu belirtildi.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı toplantının 6. Afganistan-Çin-Pakistan Üçlü Toplantısı olduğunu ve görüşmelerin "siyasi, ekonomik ve bölgesel işbirliği gibi konularda kapsamlı" olduğunu ifade etti.

Vang Yi, Pekin'in projelere verdiği desteği vurgulayarak, Her iki ülkenin ilgili kurumlarının Afganistan’ın Çin’e ihracatını daha da artırmak için çalıştığını kaydetti ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni desteklemeye istekli olduğunu dile getirdi.

Basında yer alan haberlere göre toplantıda, Pekin'in amiral gemisi projesi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC)'in Afganistan'a genişletilmesi ve Afgan tarafının CPEC'e katılımı da ele alındı.

Üçlü toplantı marjında Muhammed İshak Dar ile Emirhan Muttaki arasında bir ikili görüşme de yapıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre bakanlar, ikili ilişkilerdeki ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirtti; Dar ayrıca Pakistan'daki terör saldırılarına karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere Çin, Afganistan ve Pakistan dışişleri bakanları mayıs ayında Pekin'de gayriresmi bir toplantıda bir araya gelmiş ve üç ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmuştu.