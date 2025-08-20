DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,16%
ALTIN
4.395,89 -0,54%
BITCOIN
4.640.696,1 0,06%

Afganistan, Pakistan ve Çin Kabil'de Üçlü İşbirliğini Görüştü

Kabil'de gerçekleştirilen 6. Afganistan-Çin-Pakistan Üçlü Toplantısı siyasi, bölgesel ve ekonomik işbirliğini, CPEC ve ihracat fırsatlarını masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:17
Afganistan, Pakistan ve Çin Kabil'de Üçlü İşbirliğini Görüştü

Afganistan, Pakistan ve Çin Kabil'de Üçlü İşbirliğini Görüştü

6. Üçlü Toplantı siyasi, bölgesel ve ekonomik gündemleri ele aldı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, siyasi, bölgesel ve ekonomik işbirliğinin değerlendirildiği üçlü toplantıda bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, toplantının Kabil'de gerçekleştiği ve görüşmelerin sosyal medya platformu X üzerinden duyurulduğu belirtildi.

Afganistan yönetimi Dışişleri Bakanlığı toplantının 6. Afganistan-Çin-Pakistan Üçlü Toplantısı olduğunu ve görüşmelerin "siyasi, ekonomik ve bölgesel işbirliği gibi konularda kapsamlı" olduğunu ifade etti.

Vang Yi, Pekin'in projelere verdiği desteği vurgulayarak, Her iki ülkenin ilgili kurumlarının Afganistan’ın Çin’e ihracatını daha da artırmak için çalıştığını kaydetti ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ni desteklemeye istekli olduğunu dile getirdi.

Basında yer alan haberlere göre toplantıda, Pekin'in amiral gemisi projesi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC)'in Afganistan'a genişletilmesi ve Afgan tarafının CPEC'e katılımı da ele alındı.

Üçlü toplantı marjında Muhammed İshak Dar ile Emirhan Muttaki arasında bir ikili görüşme de yapıldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre bakanlar, ikili ilişkilerdeki ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirtti; Dar ayrıca Pakistan'daki terör saldırılarına karşı tedbir alınması çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere Çin, Afganistan ve Pakistan dışişleri bakanları mayıs ayında Pekin'de gayriresmi bir toplantıda bir araya gelmiş ve üç ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
6
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek