Afife Zorlu PSM'de: 'Afife' 2 ve 27 Ekim'de Turkcell Sahnesi'nde

Proje tasarımını Serdar Biliş ile Demet Evgar’ın üstlendiği 'Afife', yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahnelenmeye devam ediyor.

Oyun Takvimi

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre eser, 2 ve 27 Ekim tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen ve Yapım

Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin ortak yapımı olan eserin yönetmenliğini Serdar Biliş üstlendi. Proje tasarımını yine Biliş ile Evgar gerçekleştirdi.

Oyuncu Kadrosu

Eserde Demet Evgar'ın yanı sıra Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Bilge Çınar ve Atılgan Gümüş rol alıyor.

Tema

Afife Jale'yi merkeze alan eser, izleyiciyi geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarırken kadının sahnede var olma mücadelesini çağdaş bir yorumla ele alıyor.