Afife Zorlu PSM'de: 'Afife' 2 ve 27 Ekim'de Turkcell Sahnesi'nde

Proje tasarımı Serdar Biliş ve Demet Evgar’a ait 'Afife', Afife Jale merkezli temasıyla 2 ve 27 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:15
Afife Zorlu PSM'de: 'Afife' 2 ve 27 Ekim'de Turkcell Sahnesi'nde

Afife Zorlu PSM'de: 'Afife' 2 ve 27 Ekim'de Turkcell Sahnesi'nde

Proje tasarımını Serdar Biliş ile Demet Evgar’ın üstlendiği 'Afife', yeni sezonda da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahnelenmeye devam ediyor.

Oyun Takvimi

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre eser, 2 ve 27 Ekim tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen ve Yapım

Afife Tiyatro ve Zorlu PSM’nin ortak yapımı olan eserin yönetmenliğini Serdar Biliş üstlendi. Proje tasarımını yine Biliş ile Evgar gerçekleştirdi.

Oyuncu Kadrosu

Eserde Demet Evgar'ın yanı sıra Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Orkuncan İzan, Ekremcan Arslandağ, Öyküsu Okur, Basma Seiba, Bilge Çınar ve Atılgan Gümüş rol alıyor.

Tema

Afife Jale'yi merkeze alan eser, izleyiciyi geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarırken kadının sahnede var olma mücadelesini çağdaş bir yorumla ele alıyor.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Demre Toptancı Halinde Patlama: 4 Kişi Yaralandı
2
Bolu Yuva köyü su zehirlenmesi davasında 5 sanığın yargılanması sürüyor
3
Özgür Özel İstanbul Adliyesi'nde: Özgür Çelik ve 26 Sanığın Davasını Takip Etti
4
Singapur: İsrail'in Batı Şeria'yı Tek Taraflı İlhakı Uluslararası Hukuka Aykırı
5
Çorum Alaca'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
6
Giresun'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
7
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta