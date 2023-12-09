Afrika bir ülke daha Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı! İşte o ülke!

Mali’nin Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmasının ardından bir haber de Burkina Faso'dan geldi. Burkina Faso'da artık yerel dillerde resmi dil olarak ülkede kullanılacak.

Afrika bir ülke daha Fransızca'yı resmi dil olmaktan çıkardı! İşte o ülke!
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Geçtiğimiz aylarda Mali Fransızcayı resmi dil statüsünden çıkardığını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bir Afrika ülkesi daha aynı kararı aldı. Burkina Faso'da artık resmi dil Fransızca olmayacak. Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore tarafından da onaylanan değişiklik ile Fransızca artık ülkede resmi dil olmaktan çıkarıldı.

Ülke genelinde sadece çalışma dili olarak Fransızca kullanılacağı bildirildi. Bu değişikliğin ardından ülkede kullanılan yerel diller resmi dil statüsüne getirildi. 

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