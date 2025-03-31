Afrika Birliği, Güney Sudan'a Barış Süreci İçin Heyet Gönderiyor

Afrika Birliği (AfB), barış sürecine destek vermek amacıyla Güney Sudan'a üst düzey bir heyet göndereceğini duyurdu. AfB'den yapılan yazılı açıklamada, AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtiliyor.

Yusuf, görüşmenin ardından ülkenin siyasi durumu ve Nasir şehrindeki son şiddet olayları hakkında açıklamalarda bulundu. Güney Sudan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Yusuf, Afrika Birliği'nin diyalog, uzlaşı ve kalıcı barış konusundaki kararlılığını ifade etti.

Afrika Birliği, bu doğrultuda, barış sürecini desteklemek amacıyla Üst Düzey Bilge Kişiler Paneli'nden bir heyetin Juba'ya gönderileceğini açıkladı. Heyetin, ülkedeki tüm taraflarla temaslar gerçekleştirmeyi ve gerginliği azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

Güney Sudan'daki Gerginlik

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Ülke, Cumhurbaşkanı Kiir'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı 'darbe teşebbüsü' iddiasıyla görevden alması sonrasında iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022 yıllarında taraflar arasında barış anlaşmaları imzalanmış olsa da, ülkede kamu düzeni ve güvenliğin sağlanamaması nedeniyle farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sıkça yaşanıyor.

Şubat ayında, çoğunluğu Machar'ın mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan 'Beyaz Ordu' adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti. Bu olayın ardından, Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLM-IO) içinden birkaç general ve bakan gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Kiir, 7 Mart'ta halka sükunete davet ederek, 'Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız.' demişti. Uganda Ordu Komutanı ve Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba, 11 Mart'ta Güney Sudan'da asker konuşlandırdıklarını açıkladı.

Kainerugaba, 'Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) Komandoları, Güney Sudan Halk Savunma Kuvvetlerini (SSPDF) mevcut krizde desteklemek için Juba'ya geldi.' ifadesini kullandı. Öte yandan, SPLM-IO'dan 26 Mart'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Machar'a gözaltı kararı tebliğ edildiği bildirildi.