Afrika Birliği Güney Sudan'daki Gerginliklerle İlgili Endişelerini Dile Getirdi

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Güney Sudan'da artan gerginlik ve çatışmalar hakkında "derin endişelerini" dile getirdi. AfB'nin yaptığı yazılı açıklamada, Mahamat, Yukarı Nil eyaletindeki Nasir şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) helikopterine düzenlenen ölümcül saldırının yanı sıra, ülkede yaşanan diğer şiddet olaylarına dikkat çekti.

Mahamat, bu tür olayların barış sürecini tehdit ettiğini belirterek, bu şiddet tırmanışını şiddetle kınadı. Tüm taraflara azami itidal çağrısı yapan Mahamat, yetkilileri şiddetin faillerini sorumlu tutmaya ve vatandaşları korumak için acilen önlemler almaya davet etti.

Mahamat, düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi, ateşkes düzenlemelerine uyulması ve tarafların acilen ulusal diyaloğa girmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Afrika Birliği'nin Güney Sudanlı tarafların Canlandırılmış Barış Anlaşması'nı tam olarak uygulamaları yönündeki uzun süreli çağrısını yineledi.

Güney Sudan'daki Gerginlikler

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında Sudan’dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı darbe teşebbüsü iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmiştir.

Yıllarca süren çatışmaların ardından, 2018 ve 2022'de iki taraf barış anlaşmasına imza atsa da, kamu düzeninin sağlanamadığı ülkede kabileler arası şiddet olayları devam etmektedir. Son dönemde, Machar'ın mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan Beyaz Ordu adlı milis güç, Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmiştir.

Bunun üzerine, Machar’ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketinden-Muhalefet (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştır. Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ise, 7 Mart'ta, Yukarı Nil eyaletindeki Nasir'de, tahliye işlemi yürüten bir BM helikopterinin saldırıya uğradığını bildirerek, 1 BM personelinin öldüğünü ve 2'sinin yaralandığını kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, halkı sükunete davet ederek, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." ifadelerini kullanmıştır.