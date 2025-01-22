Afrika Birliği'nden Trump'a DSÖ Çağrısı

Afrika Birliği, Trump'ı DSÖ'den Çekilme Kararını Gözden Geçirmeye Çağırdı

Afrika Birliği (AfB), ABD Başkanı Donald Trump'a, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilme kararını yeniden gözden geçirmesi için çağrıda bulundu. AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Washington'un DSÖ'den çekilme kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin DSÖ ile Önemi

Mahamat, ABD'nin baskın bir üye olduğu DSÖ'nün, küresel halk sağlığı, güvenliği ve refahı için son 70 yıldır önemli başarılar elde ettiğini vurguladı. “DSÖ'nün elde ettiği başarıda ABD'nin büyük rolü var” dedi.

ABD ve Afrika CDC'nin Destek Rolü

Mahamat, salgın hastalıklar ve acil durumlarda ABD'nin, DSÖ ile Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) için en büyük destekçi olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD hükümetinin kararını yeniden gözden geçireceği umudunu ifade etti.

Küresel Halk Sağlığı Güvenliği

Bugünün dünyasında DSÖ'ye olan güvenin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade eden Mahamat, “Küresel halk sağlığı güvenliğini sağlama görevinde DSÖ'nün önemini kabul etmeliyiz” diye ekledi.

Trump'ın DSÖ'den Ayrılma Kararı

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin hemen ardından, DSÖ'den çekilme kararnamesini imzalamıştı. Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri arasında, örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi ve acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi gösterilmiştir.

Metinde ayrıca, DSÖ'nün ABD'den “haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü” belirtilmiştir.