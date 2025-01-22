Afrika Ülkelerinden Kartalkaya Otel Yangınına Taziye Mesajları

Afrika Ülkeleri, Kartalkaya'daki Yangın İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için Somali, Etiyopya, Ruanda ve Nijerya'dan taziye mesajları iletildi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, sosyal medya üzerinden Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziyelerini iletti. Kagame, “Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yıkıcı yangında yaşanan trajik can kayıpları dolayısıyla Türk halkına başsağlığı diliyoruz. Duygularımız yaslı aileler ve bu trajediden etkilenen herkesle birliktedir. Yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie, otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı paylaştı. Selassie, “Yangın sonucu meydana gelen can kayıpları ve yaralılar nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Bakanlık olarak kederli ailelere en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Bu elim yangında yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu zor dönemde Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Somali Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak, otelde çıkan yangında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakanlık, “Sevdiklerini kaybeden ve yıkıcı yangından etkilenen herkesle birlikte, bu üzücü zamanda Türkiye halkının yanındayız, dualarımız etkilenenlerle birlikte ve yaralanan herkese acil şifa diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda ise, oteldeki yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, “Nijerya Federal Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşmakta ve yaralılara acil şifalar dilemektedir.” denildi.