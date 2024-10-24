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Afrika Ülkelerinden TUSAŞ'a Destek Mesajları

Afrika ülkeleri, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak Türkiye ile dayanışma mesajları gönderdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 00:21
Afrika Ülkelerinden TUSAŞ'a Destek Mesajları

Afrika Ülkelerinin TUSAŞ'a Destek Açıklamaları

Afrika'nın birçok ülkesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı ve başsağlığı diledi. Bu saldırı, Türkiye'nin savunma sanayisine yönelik bir tehdit olarak değerlendirildi.

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın Açıklamaları

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mali'nin stratejik savunma ortaklarından birini hedef alan bu korkakça saldırı karşısında Türkiye ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Dualarımız kurbanların aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Somali Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Somali Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu korkakça eylem sadece Türkiye’ye yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda küresel barış ve güvenliğe yönelik bir tehdittir." değerlendirmesine yer verdi. Ayrıca, uluslararası toplumu teröre karşı işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

Senegal Cumhurbaşkanı'nın Mesajı

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Senegal halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurbanların aileleri ve dost Türk halkı ile dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ruhları şad olsun ve yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'ın Taziye Mesajı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdi. Mektubunda, Sudan halkı adına başsağlığı dileyerek, "Hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerini iletiyorum" ifadelerine yer verdi. Burhan, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan bu terör eyleminden duyduğu üzüntüyü de aktardı.

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