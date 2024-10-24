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Afrika Ülkelerinden TUSAŞ'a Destek Mesajları

Birçok Afrika ülkesi, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak başsağlığı mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:47
Afrika Ülkelerinden TUSAŞ'a Destek Mesajları

Afrika Ülkeleri TUSAŞ’a Yönelik Saldırıyı Kınadı

Afrika’nın çeşitli ülkeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınayarak başsağlığı diledi.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu kanlı saldırının ardından Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çabalarımızı baltalamayı hedefleyen bu korkakça ve barbarca eylemi şiddetle kınıyorum." dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Tutumu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanlığı da meydana gelen saldırıyı kınayarak, saldırının "mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı" ifadesini kullandı. Ayrıca, yaralananlara acil şifalar diledi.

Diğer Ülkelerden Gelen Tepkiler

Gün içerisinde Senegal, Sudan, Somali ve Mali gibi ülkeler de saldırıya ilişkin kınama ve taziye mesajları yayımladı.

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