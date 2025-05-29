Afrikalı Büyükelçiler Derneği 10. Yılını Kutladı

Afrikalı Büyükelçilerin 10. Yıl Kutlaması

Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneği (ASHOM), Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlediği etkinlikle 10. kuruluş yılını coşku içinde kutladı.

Sergi ve Defile İle Anlamlı Kutlama

Etkinlikte ASHOM Başkanı ve Fas'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq'in eşi Nawal Bouchekkif Lazreq ile Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi ve Afrika Kordiplomatik Duayeni Majok Guandong Thiep, önemli konuşmalar yaptı.

Lazreq, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Afrika’da kadınların ve çocukların güçlendirilmesi konusundaki katkılarını övdü.

Emine Erdoğan’ın Katkıları

Lazreq, "Emine Erdoğan, eğitim, sağlık ve kadın girişimciliğini destekleyen programlarla binlerce Afrikalı kadın ve gence umut oldu." şeklinde konuşarak, onun kültürel çalışmalarının Türkiye ve Afrika arasındaki yakınlaşmayı sağladığını vurguladı.

Lazreq, Emine Erdoğan’ın Afrika atasözleri derlemesi, Afrika mutfağına dair yemek kitapları ve kültürel projelere öncülük ettiğini belirtti.

Defilede 11 farklı ülkenin geleneksel kıyafetleri sergilendi ve ardından geleneksel dans gösterileri yapıldı. Ayrıca Emine Erdoğan himayesinde açılan Afrika Kültür Evi standı da ziyaretçilere sunuldu.

Serginin Detayları

Etkinlik, 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek olan sergi ve defile ile zenginleştirildi. Büyükelçi Thiep, serginin düzenlenmesinde Türk hükümetinin katkısını vurgulayarak teşekkürlerini sundu.

"Yaşasın Afrika ve Türkiye arasındaki dostluk." diyerek sözlerini sonlandıran Lazreq, Afrika ve Türkiye ilişkilerinin mükemmel olduğunu ifade etti.

Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneği'nin (ASHOM) 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Konferans Salonu’nda sergi ve defile düzenlendi. Etkinlik kapsamında ASHOM’un 10 yıllık çalışmalarını anlatan video gösterimin ardından farklı ülkelerin geleneksel dans gösterileri sahnelendi.

Afrikalı Büyükelçi ve Misyon Şefleri Eşleri Derneği'nin (ASHOM) 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin Konferans Salonu’nda sergi ve defile düzenlendi. Etkinlik kapsamında ASHOM’un 10 yıllık çalışmalarını anlatan video gösterimin ardından farklı ülkelerin geleneksel dans gösterileri sahnelendi.