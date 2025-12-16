DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,29 -0,17%
ALTIN
5.912,25 -0,08%
BITCOIN
3.713.944,04 -1,28%

Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 dosyadan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 169 bin 660 TL para cezası ile aranan A.C., polis takibiyle kent merkezinde yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:46
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan şahıs polis takibiyle yakalandı

3 dosyadan toplam 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucu A.C. isimli şahsın 3 farklı suçtan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 169 bin 660 TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin peşine düşerek kent merkezinde operasyon düzenledi ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan A.C., cezaevine gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'DA 3 FARKLI DOSYADAN 27 YIL 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS POLİSİN...

AFYONKARAHİSAR'DA 3 FARKLI DOSYADAN 27 YIL 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE ARANAN BİR ŞAHIS POLİSİN BAŞARILI TAKİBİ SONRASI YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi