Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı

Afyonkarahisar'da aranan şahıs polis takibiyle yakalandı

3 dosyadan toplam 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucu A.C. isimli şahsın 3 farklı suçtan 27 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 169 bin 660 TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi.

Ekipler, şüphelinin peşine düşerek kent merkezinde operasyon düzenledi ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan A.C., cezaevine gönderildi.

