İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay teşekkürü

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında teşekkür konuşması

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, TBMM kürsüsünden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuruma Hatay'da yürütülen hizmetler için teşekkür etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında söz alan Çirkin, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin Bakan Kurum'a takdirlerini iletti. Çirkin, konuşmasında şunları söyledi: "Doğrusunu söylemek gerekir ki, Sayın Çevre Bakanı’na Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim. Hatay’a gerçekten çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Depremde ağır yaralar almış olan Hatay’ın yaralarını sarmak adına neredeyse hafta sekiz, cuma dokuz Hatay’a gelmiştir".

Çirkin, Bakan Kurum'un Hatay hassasiyetine vurgu yaparak toplantılardaki takdiri burada da yinelediklerini belirtti: "Hatay’la ilgili bölümünde gerçekten hakkını vermek gerekir. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor. Ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz. Hatay’a gereken hizmeti verdiniz. Bundan dolayı da biz sizden razıyız."

Çirkin'in sözleri, Hatay'daki deprem sonrası yürütülen çalışmaların ve bakanlığın bölgeye yönelik hizmetlerinin TBMM gündeminde de karşılık bulduğunu gösterdi.

İYİ Parti’li Çirkin’den Bakan Kurum’a Hatay teşekkürü