DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,27%
ALTIN
5.927,43 -0,34%
BITCOIN
3.727.378,09 -1,65%

İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay Teşekkürü

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, TBMM'de Çevre Bakanı Murat Kurum'a Hatay'daki hizmetleri ve deprem çalışmalarındaki katkıları için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 18:00
İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay Teşekkürü

İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay teşekkürü

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında teşekkür konuşması

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, TBMM kürsüsünden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuruma Hatay'da yürütülen hizmetler için teşekkür etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşmeleri sırasında söz alan Çirkin, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin Bakan Kurum'a takdirlerini iletti. Çirkin, konuşmasında şunları söyledi: "Doğrusunu söylemek gerekir ki, Sayın Çevre Bakanı’na Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim. Hatay’a gerçekten çok güzel hizmetlerde bulunmuş. Depremde ağır yaralar almış olan Hatay’ın yaralarını sarmak adına neredeyse hafta sekiz, cuma dokuz Hatay’a gelmiştir".

Çirkin, Bakan Kurum'un Hatay hassasiyetine vurgu yaparak toplantılardaki takdiri burada da yinelediklerini belirtti: "Hatay’la ilgili bölümünde gerçekten hakkını vermek gerekir. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor. Ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz. Hatay’a gereken hizmeti verdiniz. Bundan dolayı da biz sizden razıyız."

Çirkin'in sözleri, Hatay'daki deprem sonrası yürütülen çalışmaların ve bakanlığın bölgeye yönelik hizmetlerinin TBMM gündeminde de karşılık bulduğunu gösterdi.

İYİ Parti’li Çirkin’den Bakan Kurum’a Hatay teşekkürü

İYİ Parti’li Çirkin’den Bakan Kurum’a Hatay teşekkürü

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
2
Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki
3
Konya Hüyük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Akçakale'de Jandarmadan Operasyon: 3 bin 900 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
5
Konya’da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi
6
İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay Teşekkürü
7
Muş’ta 1 milyon 820 bin TL’lik sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi