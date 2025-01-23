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Afyonkarahisar'da 6 Milyon Filtreli Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da bir tırda 6 milyon makaron ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:51
Afyonkarahisar'da 6 Milyon Filtreli Sigara Kağıdı Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Şok Operasyon: 6 Milyon Makaron Yakalandı

Afyonkarahisar'da, durdurulan bir tırda 6 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli Tır Durduruldu

Kentin Çay ilçesi'nde, durumundan şüphelenilen bir tır durdurularak detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan bu aramada, tırın içinde yer alan kolilerde 6 milyon bandrolsüz makaron bulundu.

Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadele çabalarının devam ettiğini gösteriyor ve hukuk dışı ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Afyonkarahisar'da durdurulan tırda 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da durdurulan tırda 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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