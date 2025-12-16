DOLAR
Dr. Mehmet Erşan Melikgazi'de Aile Sağlığı Merkezlerini İnceledi

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Dr. Seda Usalan ile Melikgazi'deki Selçuklu, Hatice-Azmi Nalbantoğlu ve Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret edip değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:56
Ziyaret ve değerlendirmeler

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seda Usalan ile birlikte Melikgazi ilçesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Selçuklu, Hatice-Azmi Nalbantoğlu ve Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezlerinde incelemelerde bulunan Dr. Erşan, merkezlerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sahada yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, talep ve öneriler ele alındı ve çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.

Değerlendirmeler sırasında merkezlerde muayene için bulunan vatandaşlarla da görüşen İl Sağlık Müdürümüz Erşan, vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini iletti.

