Dr. Mehmet Erşan Melikgazi'de Aile Sağlığı Merkezlerini İnceledi

Ziyaret ve değerlendirmeler

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seda Usalan ile birlikte Melikgazi ilçesinde hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Selçuklu, Hatice-Azmi Nalbantoğlu ve Hacı Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezlerinde incelemelerde bulunan Dr. Erşan, merkezlerde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sahada yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, talep ve öneriler ele alındı ve çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu.

Değerlendirmeler sırasında merkezlerde muayene için bulunan vatandaşlarla da görüşen İl Sağlık Müdürümüz Erşan, vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini iletti.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. MEHMET ERŞAN, MELİKGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. SEDA USALAN İLE BİRLİKTE MELİKGAZİ İLÇESİNDE HİZMET VEREN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİ ZİYARET ETTİ.