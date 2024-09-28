Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastronomi Festivali Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Gastronomi Rüzgarı

Afyonkarahisar'da düzenlenen 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali, coşkulu etkinliklerle devam ediyor. Festival, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve ziyaretçilerine zengin bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Yemek Yarışmaları ve Yöresel Lezzetler

Festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, özel atölye çalışmaları, ilgi çekici gastro şovlar ve bilgilendirici paneller gerçekleştirildi. Katılımcılara, Afyonkarahisar'ın meşhur aşuresi, sucukları, patates kızartmaları ve çeşitli yöresel lezzetleri sunuldu.

Öne Çıkan Yorumlar

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, festivalin şehrin tanıtımı adına büyük bir katkı sağladığını ifade etti. "Dün, dünyanın en uzun lokumu burada yapıldı ve 114 metre 70 santimetre uzunluğunda bir rekor kırıldı. Afyonkarahisar, hem turizm hem de gastronomi alanında dikkat çeken bir destinasyon" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Tansu Çelik, festival alanında sıfır atıktan üretilen gıda ürünlerine dikkat çektiklerini belirtti. Şef Abdurrahman Celep ise ziyaretçilerin oyma yöntemiyle hazırlanan meyve ve sebzelerden oluşan görselleri ilgiyle incelediğini ve fotoğraf çektirmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Sanat ve Eğlencenin Buluşması

Yarışmalarda başarılı olan katılımcılara çeşitli ödüllerin verildiği festivalin ikinci gününde, ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela müzikseverler için sahne alacak.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.

Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin ikinci gününde, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile devam etti.