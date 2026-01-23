Afyonkarahisar'da 96 Yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın Toprağa Verildi
Cenaze töreni memleketi Koçbeyli köyünde yapıldı
Süleyman Kızgın, 96 yaşında, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Kore gazisi Kızgın için memleketi Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya ve protokol üyeleri katıldı.
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Kızgın, köy mezarlığında toprağa verildi.
