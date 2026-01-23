Afyonkarahisar'da 96 Yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın Toprağa Verildi

Afyonkarahisar'da 96 yaşındaki Kore Gazisi Süleyman Kızgın, yaşlılığa bağlı hastalıklar sonucu hayatını kaybetti; Koçbeyli köyünde düzenlenen törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:13
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:24
Cenaze töreni memleketi Koçbeyli köyünde yapıldı

Süleyman Kızgın, 96 yaşında, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Kore gazisi Kızgın için memleketi Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya ve protokol üyeleri katıldı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Kızgın, köy mezarlığında toprağa verildi.

