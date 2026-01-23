Gercüş'te Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

İş makineleriyle açılan koridor sayesinde hasta hastaneye ulaştırıldı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi ile Hisar arasındaki güzergahta, yoğun hava muhalefeti nedeniyle kapanan yol, içinde hasta bulunan bir ambulansın geçişine engel oldu.

Acil durumdaki hastayı Gercüş Devlet Hastanesine yetiştirmeye çalışan sağlık ekiplerinin yardım çağrısı üzerine ekipler hızla harekete geçti. Yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına Gercüş Özel İdare ekipleri yetişti.

Hastanın hayati tehlikesi bulunması sebebiyle bölgeye yönlendirilen iş makineleri, karla kaplı yolu kısa sürede açarak ambulans için güvenli bir geçiş koridoru oluşturdu. Kar küreme ve yol açma çalışmaları sonucunda ambulans, iş makinelerinin öncülüğünde ilerleyerek Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Gercüş Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol trafiğe açılırken, yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu bildirdi.

