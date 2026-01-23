Gercüş'te Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

Kayapınar-Hisar yolunda kar nedeniyle mahsur kalan ambulans, Gercüş Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmasıyla Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:23
Gercüş'te Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

Gercüş'te kar nedeniyle mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi ile Hisar arasındaki güzergahta yoğun kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Müdahale ve kurtarma çalışması

Acil durumdaki hastayı Gercüş Devlet Hastanesine yetiştirmeye çalışan sağlık ekipleri, karlı yolda mahsur kalmasının ardından yardım çağrısı yaptı. Yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına Gercüş Özel İdare ekipleri yetişti.

Hastanın hayati tehlikesi nedeniyle bölgeye yönlendirilen iş makineleri, karla kaplı yolu kısa sürede açarak ambulans için güvenli bir geçiş koridoru oluşturdu. İş makinelerinin öncülüğünde ilerleyen ambulans, sağlanan bu koridor sayesinde Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Yetkililerden açıklama

Gercüş Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol trafiğe açılırken, yetkililer olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu belirtti.

