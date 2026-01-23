Kocaeli'de 200 yıllık 'imece' geleneğiyle 5. Kaz Bayramı kutlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteği ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 5. Geleneksel Kaz Bayramı, İzmit Eseler Köyü'nde coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.

Program, Kocaeli'nin kırsal kültürünü yaşatmayı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve geçmişle geleceği birleştirmeyi amaçladı. Etkinlikte imece usulüyle hazırlanan yöresel kaz yemekleri ve köy halkının kendi üretimi ürünler ziyaretçilere sunuldu; renkli görüntüler festival havası oluşturdu.

Büyükakın'ın konuşması

Başkan Büyükakın, konuşmasına Kaz Bayramı'nın 200 yılı aşkın geçmişine dikkat çekerek başladı: "O zaman Kaz Bayramı yapılmıyordu. Adı bayram değildi. İmece yapıyorlardı. Herkes bir araya gelir, yardımlaşırdı. Ama değişmeyen tek şey, birbirimize olan ihtiyacımızdır. Bir ve beraber olmaya, yardımlaşmaya duyduğumuz ihtiyaç geçmişte de vardı, bugün de var, yarın da olacak".

Kaz Bayramı'nın yalnızca bir yemek etkinliği olmadığını vurgulayan Büyükakın, "Gelenek, geçmişle gelecek arasında köprüyü kuran görünmez yapıyı temsil eder. Geleneksel kıyafetlerimiz ve o zaman yapılan adetlerle bugüne çağrışım yaptırarak eski ruhu canlı tutuyoruz. Bu, bizi Anadolu topraklarında güçlü kılan, bizi biz yapan ruh. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu ruhu öğrendikçe, devlet ebed müddet ve Türk milleti ilelebet payidar olacaktır" ifadelerini kullandı.

Programa katılımcılar

Programa Başkan Büyükakın, annesi Semra Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın ile birlikte katıldı. Etkinlikte ayrıca Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkan Vekili Alper Doğan, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, önceki dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç ve eşi Nihal Dinç, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

