Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden Anlamlı Destek: Cumhuriyet Anadolu Lisesi 30 Derslikle Teslim

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni Teslim Etti

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, okulların ara tatil dönemini değerlendiren anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Müdürlük tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Cumhuriyet Anadolu Lisesi, geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarının ardından öğrenci ve öğretmenlere teslim edildi.

Çalışmanın Detayları

Denetimli serbestlik yükümlüleri, okulun 30 dersliği, koridorları ve ortak kullanım alanlarını detaylı şekilde temizleyip bakımını yaptı. Ayrıca okul çevresinde çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetleri de yürütüldü. Ara tatil süresince gerçekleştirilen bu çalışmalarla okulun yeni eğitim-öğretim dönemine daha sağlıklı ve temiz bir ortamda başlaması hedeflendi.

Yetkililerden Teşekkür

Çalışmayı organize eden yetkililer, uygulamada emeği geçen tüm görevlilere ve yükümlülere teşekkür etti. Yapılan bu sosyal sorumluluk çalışmasının hem eğitime destek hem de toplum yararına önemli bir adım olduğu vurgulandı.

