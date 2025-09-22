Afyonkarahisar'da Apartman Yangını: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da 3. kattaki yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 12:57
Olay yeri ve müdahale

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında Fadik Belen (81) ile Ali İhsan Demirdelen balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı; bu kişilerin vücutlarında kırıklar oluştu. Emine Demirdelen ise dumandan etkilendi.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine götürülen Fadik Belen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali İhsan ve Emine Demirdelen'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

