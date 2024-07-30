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Afyonkarahisar'da Biyogaz Tesisinde Gazdan Etkilenen 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'da bir biyogaz tesisinde gazdan etkilenen 5 işçi hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:08
Afyonkarahisar'da Biyogaz Tesisinde Gazdan Etkilenen 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Afyonkarahisar'da Gaz Olayı

Afyonkarahisar'da bulunan bir biyogaz tesisinde, 5 işçi gazdan etkilenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Küme Evler Mevkisi'ndeki atık depolama alanında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İşçiler, atık alanında gaz nedeniyle rahatsızlandıkları için acil olarak sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun ciddiyeti sebebiyle, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastaneye Sevk

Hızla hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi. Olay yerinde gerekli incelemeleri yapan AFAD ve jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde 5 işçi gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastanede...

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde 5 işçi gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde 5 işçi gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastanede...

Afyonkarahisar'da bir biyogaz işletmesinde 5 işçi gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

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