Afyonkarahisar'da Çiftçilere 'Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi'

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından köy ve beldelerde çiftçilere 'Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi' verildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:16
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim çalışması, il genelindeki köy ve beldelerde çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde çiftçilere; yeni yönetmelik değişiklikleri, B-reçete sistemi uygulaması, bitki koruma ürünleri ve doğru uygulama yöntemleri, tarımsal üretim planlaması ve tarımsal desteklemeler konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Çalışma, çiftçilerin güncel mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi.

