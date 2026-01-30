Afyonkarahisar'da Çiftçilere 'Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi'

İl müdürlüğü köy ve beldelerde eğitim düzenledi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim çalışması, il genelindeki köy ve beldelerde çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde çiftçilere; yeni yönetmelik değişiklikleri, B-reçete sistemi uygulaması, bitki koruma ürünleri ve doğru uygulama yöntemleri, tarımsal üretim planlaması ve tarımsal desteklemeler konularında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Çalışma, çiftçilerin güncel mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan etkinlikler kapsamında gerçekleştirildi.

