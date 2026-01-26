Bodrum'da fırtına günlük hayatı aksattı: Feribot seferleri iptal

Bodrum'da güneyli fırtına günlük yaşamı etkiledi; feribot seferleri iptal, tekneler sürüklendi, ağaç ve duvar yola düştü. Fırtına yarına kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:31
Bodrum'da fırtına günlük hayatı aksattı: Feribot seferleri iptal

Bodrum'da fırtına günlük hayatı aksattı

Güneyli rüzgarlar koylarda dev dalgalar oluşturdu, ulaşım ve güvenlik etkilendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde güneyli yönlerden etkili olan fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi.

Fırtına, özellikle güney sahillerde dev dalgalar oluşturdu. Denizciler, koylarda demirli teknelerini kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkiinde rüzgarın etkisiyle kırılan bir ağacın dalı yola düştü ve yol trafikte kapandı. Sürücüler dalı kenara çekerek yolun tek şeridini tekrar trafiğe açtı.

Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri yapılamadı, ulaşım aksadı.

Gümbet Koyu’nda demirli bulunan 10 metrelik bir motoryat sürüklenerek kıyıya vurdu.

Fırtınanın etkisiyle Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi’nde harabe durumdaki bir binanın duvarı rüzgara dayanamayarak çöktü. Duvar, park halindeki bir aracın üzerine yıkıldı; ayrıca duvarın altında kalan su borusu patladı ve araçta maddi hasar oluştu.

Yetkililer, yağışlı hava ve fırtınanın yarına kadar etkili olması beklendiğini bildirdi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE GÜNEYLİ YÖNLERDEN ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ...

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE GÜNEYLİ YÖNLERDEN ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENDİ.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE GÜNEYLİ YÖNLERDEN ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da fırtına günlük hayatı aksattı: Feribot seferleri iptal
2
Tunceli'de 112 Ekipleri Karı Aşıp İki Hastayı Hastaneye Ulaştırdı
3
Medilines Hospital 6. Yaşını Celal Çoban Yönetiminde Kutluyor
4
Samsun'da HSK'dan Adalet Başarı Belgesi — Aykun ve Dikmener
5
Diyanet Başkanı Safi Arpaguş: 'Müftü, çareler arayan kimsedir' — 45. İl Müftüleri İstişare Toplantısı
6
Aydın'da Karacasu ve Yenipazar Üreticilerine TARSİM Anlatıldı
7
İstanbul Boğazı'na Yaklaşan 'Yıldırım' Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları