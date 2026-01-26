Bodrum'da fırtına günlük hayatı aksattı: Feribot seferleri iptal

Bodrum'da fırtına günlük hayatı aksattı

Güneyli rüzgarlar koylarda dev dalgalar oluşturdu, ulaşım ve güvenlik etkilendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde güneyli yönlerden etkili olan fırtına nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilendi.

Fırtına, özellikle güney sahillerde dev dalgalar oluşturdu. Denizciler, koylarda demirli teknelerini kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkiinde rüzgarın etkisiyle kırılan bir ağacın dalı yola düştü ve yol trafikte kapandı. Sürücüler dalı kenara çekerek yolun tek şeridini tekrar trafiğe açtı.

Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri yapılamadı, ulaşım aksadı.

Gümbet Koyu’nda demirli bulunan 10 metrelik bir motoryat sürüklenerek kıyıya vurdu.

Fırtınanın etkisiyle Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi’nde harabe durumdaki bir binanın duvarı rüzgara dayanamayarak çöktü. Duvar, park halindeki bir aracın üzerine yıkıldı; ayrıca duvarın altında kalan su borusu patladı ve araçta maddi hasar oluştu.

Yetkililer, yağışlı hava ve fırtınanın yarına kadar etkili olması beklendiğini bildirdi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE GÜNEYLİ YÖNLERDEN ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE GÜNLÜK YAŞAM OLUMSUZ ETKİLENDİ.