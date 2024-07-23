Afyonkarahisar'da Dağlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, dağlık alanda meydana gelen örtü yangını etkisi altında kalan 30 hektar arazide önemli hasar oluşturdu.

Yangının Başlangıcı ve Müdahale

Olay, ilçenin Koçyatağı köyü yakınlarındaki Başarap mevkiindeki otluk ve çalılık alanda başladı. İhbar üzerine, bölgeye 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle birlikte, Denizli’den yangın söndürme helikopteri de destek için gönderildi.

Mücadele Çalışmaları ve Sonuç

Yangınla mücadelede 100 personel ve 150 gönüllü vatandaş büyük bir özveriyle görev aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ne yazık ki, bölgede toplamda 30 hektar mera ve çalılık alan zarar gördü.

Şu anda, ekiplerin dağlık alanda sürdürdüğü soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Koçyatağı köyü Başarap mevkisindeki dağlık bölgede yer alan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine 6 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve iş makinaları ile Denizli'den yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki yangın, kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektarlık mera ve çalılık alan zarar gördü. Alanda, soğutma çalışması yapıldı.