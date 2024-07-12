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Afyonkarahisar'da deprem sonrası Naci Görür'den 'Yüksek Depremsellik' uyarısı!

Afyonkarahisar, sabah saatlerinde depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu gelişmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu ve bölgedeki jeolojik yapılar hakkında uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 12:41
Afyonkarahisar'da deprem sonrası Naci Görür'den 'Yüksek Depremsellik' uyarısı!

AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin saat 06.24'te meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssü Akşehir-Afyon Grabeni içerisinde yer aldı. İlk saha taramalarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı bilgisi verilirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu bölgedeki graben yapılarının tehlikesine dikkat çekti.

Görür, Göller Yöresi'ndeki yapılar için "Bu yapıların depremselliği görece yüksek sayılır." ifadesini kullandı. Deprem uzmanı, bölgedeki normal fay hatları ile çevrili yapılar hakkında bilgi vererek, bu durumun risk seviyesini artırdığını vurguladı.

Afyonkarahisar'daki depremin meydana geldiği bölgenin jeolojik özellikleri, deprem riskini artırıyor. Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada, "Göller Yöresi’nde graben yapıları oldukça yaygındır. Bu yapılar, zemin hareketliliği açısından yüksek depremsellik göstermektedir." dedi. Bu bağlamda, bölgedeki yapıların sağlamlığı ve depreme dayanıklılığı konusunda dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

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