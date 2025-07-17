Afyonkarahisar'da Dorse İmalat Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Afyonkarahisar'da bir dorse imalat atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Yangın, 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önleyerek alevlere müdahale etti ve kontrol altına aldı.

Yangın sonucu fabrikada hasar meydana gelirken, ekiplerin hızlı ve etkili çalışmasıyla daha büyük bir zararın önüne geçildi.

Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.