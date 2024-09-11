Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen üç araçlı kaza, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 7 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:43
Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Üç Aracın Karıştığı Kaza

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olay, M.B. isimli sürücünün yönetimindeki 42 V 9072 plakalı otomobilin, H.Ç. idaresindeki 03 AEN 438 plakalı araca ve daha sonra M.E.T. tarafından kullanılan 03 AAL 072 plakalı halk otobüsüne çarpmasıyla meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrasında, olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde, kaza sonucu sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 5 kişi'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, sürücü M.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek