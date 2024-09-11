Afyonkarahisar'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Üç Aracın Karıştığı Kaza

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olay, M.B. isimli sürücünün yönetimindeki 42 V 9072 plakalı otomobilin, H.Ç. idaresindeki 03 AEN 438 plakalı araca ve daha sonra M.E.T. tarafından kullanılan 03 AAL 072 plakalı halk otobüsüne çarpmasıyla meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale

Kaza sonrasında, olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde, kaza sonucu sürücüler ile halk otobüsünde bulunan 5 kişi'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, sürücü M.B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.