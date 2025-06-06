Afyonkarahisar'da 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' Uygulaması Başladı

Türkiye'de ilk kez uygulanan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinden yararlanan ilk bebek Asel, Kurban Bayramı'nı Afyonkarahisar'daki geçici koruyucu ailesiyle birlikte geçirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu model, korunmaya ihtiyacı olan çocukların kuruluş bakımına alınmadan önce güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacı taşıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Delegasyonu desteği ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, geçici koruyucu aile hizmetinin uygulanmaya başlandığı belirtildi. İlk fazda belirlenen 30 pilot ilden biri olan Afyonkarahisar'da, bu modelin hayata geçirilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Afyonkarahisar'daki geçici koruyucu ailelik programının ilk katılımcıları arasında yer alan Asuman ve Serdar Akman çifti, Asel bebeği evlerine kabul ederek önemli bir rol üstlendi. Eğitimlerini tamamlayarak Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi'ni imzalayan Akman çifti, bu özel hizmet sayesinde bayram sabahını Asel’in gülüşüyle karşıladı.

Geçici koruyucu ailelik modelinin imzalanma sürecine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan ve ilgili uzmanlar çevrimiçi olarak katıldı.

Şefkat Eli Olarak Geçici Koruyucu Ailelik

Geçici koruyucu aile modeli, yalnızca bir bakım hizmeti değil; aynı zamanda çocukların hayata daha güvenle tutunabilmeleri için bir şefkat köprüsü işlevi görüyor. Bu hizmet, birkaç gün ile 3 ay arasında sürebilen, ancak etkisi ömür boyu hissedilebilen bir bakım sunuyor. Aileye dönüşü mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesine alınan çocuklar, geçici olarak bir ailenin şefkatiyle buluşturuluyor.

Türkiye'de ilk kez uygulanan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinden yararlanan ilk bebek Asel, Kurban Bayramı'nı Afyonkarahisar'daki geçici koruyucu ailesiyle geçiriyor. Avrupa Birliği Delegasyonu desteği, Bakanlık ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, çocukların kuruma yerleştirilmeden önce güvenli, sıcak ve sevgi dolu bir aile ortamında bakılmasının sağlanmasına yönelik "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" pilot uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda, sosyal hizmet modelinden yararlanan ilk bebek Afyonkarahisar'daki Asel, bebeğe gönüllerini ve evlerini açan ilk geçici koruyucu aile ise Asuman ve Serdar Akman çifti oldu. Gerekli tüm eğitimleri tamamlayan Akman çifti, Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi ile geçici koruyucu aile olarak bir bebeğin hayatındaki en önemli geçiş sürecinde yanında yer aldı. Akman çifti, Türkiye'de ilk kez uygulanan bu model sayesinde bayram sabahına Asel bebeğin gülüşüyle uyandı.

Türkiye'de ilk kez uygulanan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinden yararlanan ilk bebek Asel, Kurban Bayramı'nı Afyonkarahisar'daki geçici koruyucu ailesiyle geçiriyor. Avrupa Birliği Delegasyonu desteği, Bakanlık ve UNICEF işbirliğinde yürütülen "Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, çocukların kuruma yerleştirilmeden önce güvenli, sıcak ve sevgi dolu bir aile ortamında bakılmasının sağlanmasına yönelik "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" pilot uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda, sosyal hizmet modelinden yararlanan ilk bebek Afyonkarahisar'daki Asel, bebeğe gönüllerini ve evlerini açan ilk geçici koruyucu aile ise Asuman ve Serdar Akman çifti oldu. Gerekli tüm eğitimleri tamamlayan Akman çifti, Geçici Koruyucu Aile Sözleşmesi ile geçici koruyucu aile olarak bir bebeğin hayatındaki en önemli geçiş sürecinde yanında yer aldı. Akman çifti, Türkiye'de ilk kez uygulanan bu model sayesinde bayram sabahına Asel bebeğin gülüşüyle uyandı.