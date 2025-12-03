Afyonkarahisar'da Haftalık Denetim: 28 Aranan Kişi Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denetimlerde öne çıkanlar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son bir hafta içinde kent genelinde farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda çok sayıda kişi ve araç üzerinde kontroller yapıldı.

Denetimlerde 8 bin 356 şahsın kimlik sorgulaması ve 2 bin 303 aracın evrak kontrolü yapıldı. Bu kontroller sonucunda çeşitli suçlardan 28 aranan şahıs yakalandı.

Ele geçirilenler

Uygulamalarda ele geçirilenler arasında 1 kurusıkı, 2 tabanca, 7 tüfek, 84 mermi ve 33 bıçak bulunuyor. Ayrıca denetimlerde 4 adet uyuşturucu hap, 7,3 gr uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi.

