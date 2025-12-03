Afyonkarahisar'da Haftalık Denetim: 28 Aranan Kişi Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar polisinin son haftadaki denetimlerinde 28 aranan kişi yakalandı; silah, mermi, bıçak ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:13
Denetimlerde öne çıkanlar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son bir hafta içinde kent genelinde farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda çok sayıda kişi ve araç üzerinde kontroller yapıldı.

Denetimlerde 8 bin 356 şahsın kimlik sorgulaması ve 2 bin 303 aracın evrak kontrolü yapıldı. Bu kontroller sonucunda çeşitli suçlardan 28 aranan şahıs yakalandı.

Ele geçirilenler

Uygulamalarda ele geçirilenler arasında 1 kurusıkı, 2 tabanca, 7 tüfek, 84 mermi ve 33 bıçak bulunuyor. Ayrıca denetimlerde 4 adet uyuşturucu hap, 7,3 gr uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirildi.

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği