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Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 21:40
Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kent merkezindeki Hıdırlık Tepesi olarak bilinen bölgedeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Yangının hemen ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin etkili çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı ve yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının sebebi ile ilgili araştırmalar devam ederken, bölgedeki ormanlık alanın korunması için gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi.

Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan ot yangını söndürüldü.

Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan ot yangını söndürüldü.

Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan ot yangını söndürüldü.

Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan ot yangını söndürüldü.

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