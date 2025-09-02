DOLAR
Afyonkarahisar'da İsmet Çelik cinayeti: 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar Bolvadin'de mali müşavir İsmet Çelik'in öldürülmesiyle ilgili yakalanan A.B., azmettiriciler M.Z. ve İ.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:44
Bolvadin'deki saldırıyla ilgili A.B., M.Z. ve İ.Y. adliyede tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen olayda, mali müşavir İsmet Çelik, müstakil evinin bahçesine giren bir kişi tarafından silahlı saldırıda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay 28 Ağustos tarihinde gerçekleşti.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı A.B.'yi yakalayarak Ankara'nın Sincan ilçesinde ele geçirdi. Olayla bağlantılı olarak azmettirme iddiasıyla hakkında işlem yapılan M.Z. ve İ.Y. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma sırasında olayda kullanılan silah, Bolvadin ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki metruk bir kulübede, patlak plastik topun içine saklanmış vaziyette bulundu.

