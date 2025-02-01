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Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu: 7 Gözaltı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:16
Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Operasyonu: 7 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi, Tavşantepe mevkisinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 7 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, gelen bir ihbarı değerlendirerek Emirin köyü bölgesine intikal etti. Burada izinsiz kazı yaptığı tespit edilen S.A, A.Z, Y.O, Y.A, İ.K, M.D. ve A.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan aramada, operasyona katılan ekipler, kaçak kazıda kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler arasında 1 çekiç, 1 hilti ucu, 2 dedektör, 1 tabanca ve 12 tabanca fişeği yer alıyor.

Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemler için gözaltına alındı ve olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan...

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, 1 çekiç, 1 hilti ucu, 1 metal alçı malası, 1 taşınabilir batarya, 2 pil, 1 turbo fan, 1 kafa feneri, 1 demir cop, 1 dedektör aparatı, 2 dedektör, 1 kürek, 2 maket bıçağı, 2 mini lazer, 3 çakı, 1 navigasyon cihazı, 1 dijital pusula, 1 su terazisi, 4 el feneri, 1 makas, 1 cep telefonu, 8 hafıza kartı, 1 multimedya kartı, 1 sim kart, 3 bluetooth USB, 1 dijital pusula, 1 kontrol kumandası, 4 dron bataryası, 1 GPS alıcısı, 1 tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi.

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