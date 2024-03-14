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Afyonkarahisar'da kadın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşürken bayıldı! İlk müdahaleyi vekil Arslan yaptı

Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında meydana gelen olayda, bir kadın aniden baygınlık geçirdi. Henüz nedeni belirlenemeyen baygınlık sonrasında, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 17:04
Afyonkarahisar'da kadın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşürken bayıldı! İlk müdahaleyi vekil Arslan yaptı

Afyonkarahisar'da Bakan Yumaklı Ziyareti Sırasında Kadın Baygınlık Geçirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar'a gerçekleştirdiği ziyaret ve temaslar kapsamında esnaf ziyareti sırasında bir olayla karşılaştı. Bakan Yumaklı, kendisiyle görüşmek isteyen bir aileyle buluşarak onların sıkıntılarını dinledi.

Ancak, aile üyelerinden bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aniden baygınlık geçirdi. Bakan Yumaklı'nın yanında bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, olay yerinde kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sağlık ekipleri daha sonra bayılan kadını ambulansla hastaneye sevk etti. Ailenin, destek istedikleri hastalarının da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. Olayın ardından kadının bayılma nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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