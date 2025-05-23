Afyonkarahisar'da Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da düzenlenen ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Türkiye genelinde gerçekleştirilen kitap okuma yarışmalarına dair yaptığı konuşmada, 527 bin 610 öğrencinin bu çalışmaya katıldığını ve 1 milyon 680 bin kitabın okutulduğunu belirtti. Ayrıca, bu kitaplarla ilgili olarak 900 bini aşkın kompozisyon kaleme alındığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 8. Kitap Okuma Yarışması ödül töreni, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Burada konuşan Yalçın, kitap okuma konusunda büyük bir emek verildiğini ifade etti ve yarışmanın Türkiye’nin gözünü kamaştıran bir örneği olduğunu söyledi.

Yarışmanın Önemi ve Katkıları

Yalçın sözlerine şöyle devam etti: "Bu çalışma ilk önce Kütahya'da başladı, ardından Türkiye geneline yayıldı. 'Bir bilenle bilge nesil' projemizle şu anda 8'inci yıldayız. Türkiye'de 47 bin 879 öğretmen bu projede görev aldı. Başarı gösteren öğrencilere çeşitli ödüller verildi; 120 bisiklet, bilgisayar ve tablet dağıtıldı."

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik de, ödüle layık görülen öğrencilere hediyelerin verildiğini duyurdu. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Arslan da törende konuşma gerçekleştirdi.

Ödül töreninin ardından mehter takımı konseri ve halk oyunları gösterisi de sunuldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Afyonkarahisar Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 8. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.

Afyonkarahisar Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Afyonkarahisar Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 8. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Programa, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katıldı.