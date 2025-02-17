Afyonkarahisar'da Köpek Dövüşü Operasyonu: 48 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Köpek Dövüşüne Operasyon

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 48 kişi köpek dövüştürdükleri iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda, Örenkaya köyünde organize bir şekilde yasa dışı köpek dövüşlerinin yapılacağı bilgisi edinildi.

Belirlenen adrese giden Jandarma Suç Araştırma ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, köpek dövüşü alanından kaçmaya çalışan 9 köpek sahibini ve 39 seyirciyi tespit ederek yakaladı. Operasyon kapsamında, toplamda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Dövüştürülen 12 köpek ise Dinar Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edildi. Yasa dışı hayvan dövüşlerine karşı sert önlemler almaya devam eden jandarma, halkı bu tür faaliyetlere karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köpek dövüştürdükleri ileri sürülen 48 kişi yakalandı. Dövüştürülen köpekler, Dinar Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edildi.