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Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'da Ege ve Akdeniz yollarında trafik yoğunluğu artıyor.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 15:57
Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanların oluşturduğu trafik yoğunluğu dikkat çekiyor.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte, çok sayıda kişi Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ne hareket etmeye başladı. Bu durum, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Antalya kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Özellikle tatilcilerin akın etmesiyle birlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, güvenlik önlemlerini artırdı. Sürücülere yönelik denetimlerde, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Yola çıkanların güvenli bir tatil geçirmesi amacıyla gereken tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk...

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk...

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkanlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

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