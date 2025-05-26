Afyonkarahisar'da Minibüs ve Kamyonet Çarpıştı: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, minibüs ile kamyonet çarpıştı. Olayda 9 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, M.A. idaresindeki 03 VV 643 plakalı minibüs, Organize Sanayi Kavşağı'nda E.Ç. yönetimindeki 39 AG 773 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından kazanın meydana geldiği yere sağlık ve polis ekipleri Derhal sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde ilk müdahalelerin ardından sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Afyonkarahisar'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.