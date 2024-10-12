Afyonkarahisar'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Afyonkarahisar'da Orman Yangını

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının Çıkış Noktası

Edinilen bilgilere göre, yangın Yeşilhisar köyü Ambarderesi mevkisindeki çöplük alanında başladı. Etrafa yayılan alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Çalışmalar Sürüyor

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ile arazöz ve iş makineleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabaları sürmekte.

Yangına müdahale eden ekipler, yangının ilerlemesini durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, ormanlık alana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.