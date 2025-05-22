Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesinde Trajik Kaza

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 22 yaşındaki M.A. idaresindeki 06 AZ 7723 plakalı otomobil, Elhan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Bu feci kazada, sürücü M.A. ile araçta bulunan M.Y. (27) ve M.Ç. (23) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne taşındı. Ancak, M.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.