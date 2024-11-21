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Afyonkarahisar'da Restorandaki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Kişi Dumandan Etkilendi

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:32
Afyonkarahisar'da Restorandaki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Kişi Dumandan Etkilendi

Afyonkarahisar'da Trajik Yangın: 1 Ölü, 17 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesindeki bir restoranda çıkan yangın, bir kişinin hayatına mal oldu. 17 kişi ise dumandan etkilendi.

Yangının Sebebi ve Detaylar

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan restoranda kömür sobası nedeniyle başladığı öğrenildi. Sobadan sıçrayan kıvılcımlar, perdelere ve masa örtülerine sıçrayarak yangına yol açtı.

Acı Sonuçlar ve Müdahale

Yangının bildirilmesiyle birlikte AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı ancak restoranda çalışan Hanım Çakır (41) yaşamını yitirdi.

Vali’nin Açıklamaları

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına yangının saat 18.20’de başladığını söyleyen Yiğitbaşı, "Ekipler hemen müdahale etti. Yangın sonrası 17 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımız için üzgünüz ve soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Vali Yiğitbaşı, yangının sebebinin araştırılması için Cumhuriyet Savcısı'nın da soruşturma başlattığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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