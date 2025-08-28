Afyonkarahisar'da Sahte Araç Kiralama Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon

Afyonkarahisar merkezli yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen suçları önlemeye yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda, bir kişinin sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden 948.300 lira dolandırılması olayıyla bağlantılı 8 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak, Afyonkarahisar merkezli olmak üzere İstanbul, Van, Bursa ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı'dan 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Afyonkarahisar merkezli 5 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.