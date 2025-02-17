Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama!

Afyonkarahisar'da bir kişiyi öldüren silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 21:16
Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Tutuklama!

Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan A.A, H.Y, S.C. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Dün, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda, A.A. ile 31 yaşındaki Ö.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahale etmesiyle Ö.Ç, akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.

Birkaç dakika sonra geri dönen Ö.Ç, tabanca ile A.A. ve yanındaki H.Y. ile S.C.’nin bulunduğu araca ateş açtı. A.A. da karşılık vererek Ö.Ç’yi ağır yaraladı. Olay sonrası H.Y. ve S.C. kendi araçlarıyla, A.A. ise M.Y.'nin aracıyla kaçtı.

Ölüme neden olan kavgada son durum

Yaralanan Ö.Ç, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkeme sonucunda A.A, H.Y. ve S.C. tutuklanırken, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ö.Ç'nin cenazesinin, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildiği öğrenildi.

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